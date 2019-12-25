Спектакль "Фантазии Фарятьева"

Возрастное ограничение: 16+.

Люди бесконечно тянутся друг к другу, однако никак не могут совпасть и найти свое счастье. Павел и Александра случайно знакомятся на вечеринке друзей. Этим милым чудакам, которые умеют мечтать и любить, кажется, суждено быть вместе. Их союз сделал бы счастливыми всех: Саша обрела бы чуткого мужа, ее мама – зятя, а младшая сестра – друга. Однако до любви и гармонии всякий раз не хватает буквально одного шага. Жизни героев, как радиоволны, разлетаются на разных частотах и никак не могут совпасть.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Приют Комедианта, Садовая улица, 27/9

Фото: pkteatr.ru