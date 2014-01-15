Спектакль "Фальшивая нота" покажут 6 апреля в ДК имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

На сцене представят постановку по одноименной пьесе французского драматурга Дидье Карона. Главным героем является признанный в мире дирижер. Он, устав после концерта, хочет отдохнуть в своей гримерке. Однако покой музыканта нарушает незнакомец и поклонник Динкель.

Встреча принимает серьезный оборот. За вечер один из них должен вспомнить то, что 40 лет пытался забыть, другой – вновь пережить то, что терзает его сердце. Кто-то из героев давно совершил страшное преступление.

Фото: proteatrspb.ru