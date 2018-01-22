Спектакль "Еврейское счастье" покажут 14 февраля в Доме молодежи "Царскосельский" в Пушкине. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету спектакля родители выдают свою единственную дочь замуж. Все шло по плану, однако не нашли "важную" бумажку – их собственное свидетельство о регистрации брака.

Встает вопрос: была ли у героев свадьба 20 лет назад? Пока отец пытается это выяснить, его жена решает, что она свободна от брака. Женщина ввязывается в различные авантюры и уходит в беззаботную жизнь.

Комедия сочетает искрометный юмор, тонкую иронию и сатиру. Персонажи раскроют, что же такое "семейное счастье".

Фото: teatr-millenium.ru