Спектакль "Эти свободные бабочки"

Постановку покажут 29 июня в Театр на Васильевском. Начало в 19:00, 16+

Это спектакль для молодежи, ведь в нем раскрываются темы, которые понятны любому молодому поколению: любовь, независимость, отношения с родителями, смелость принимать решения и отвечать за них.

Главный герой, молодой парень Дональд, слеп. Он любит музыку, пишет песни. Его родители являются людьми обеспеченными, готовы опекать сына. Но вот только этого ему и не нужно. Дональд хочет пожить один и поэтому снимает квартирку. У него появляется яркая и независимая соседка —Джил. Герои влюбляются, и это прекрасное чувство меняет их обоих: Джил перестаёт бояться сильных чувств, а Дональд обретает уверенность в себе. Добрая сказка со счастливым концом!

Внимание! Спектакль содержит изображения табачных изделий и сцены имитации табакокурения.

Фото: teatrvo.ru