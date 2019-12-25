Спектакль "Если бы знать"

Что если бы история смогла принять сослагательное наклонение?

Каждый человек порой возвращается в точки судьбы, определившие его жизнь, и обдумывает, стоило ли выбирать то, что каждый тогда выбрал. Этот спектакль – попытка заглянуть в прошлое, которое могло бы пойти по другой дороге выбора.

Главный герой – известный ученый Александр Суше. Он заезжает в особняк, где провел детство, перед прибытием в Стокгольм. Там ученый и оказывается на развилке своей судьбы в самый страшный день жизни.

Цена билетов: от 300 рублей

Место: театр имени Комиссаржевской, Итальянская ул., 19

Фото: www.teatrvfk.ru