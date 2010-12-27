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Спектакль "Еще один Джексон"
Сегодня, 19:00
904
IRINA_CHALKINA

Спектакль "Еще один Джексон"

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В театре на Васильевском.

В театре на Васильевском покажут спектакль "Еще один Джексон". Режиссер - з.а.России В.Романов.

В сюжете знакомая по комедиям история про внезапно вернувшегося мужа из командировки. Жена прячет любовника в шкаф, а далее история приобретает неожиданные смыслы.

Действующие лица:
Боб Джексон – Тадас Шимилев/ Андрей Горбачёв
Филипп Дэбни – Кирилл Тарасов
Дороти Дэбни – Наталья Корольская/ Алина Мурзагалиева
Джон Валлоне – Александр Бобровский/ Тадас Шимилев
Ненси Валлоне – Александра Чаплыгина/ Асия Ишкинина

Спектакль идет с одним антрактом.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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