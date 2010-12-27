В театре на Васильевском.

В театре на Васильевском покажут спектакль "Еще один Джексон". Режиссер - з.а.России В.Романов.

В сюжете знакомая по комедиям история про внезапно вернувшегося мужа из командировки. Жена прячет любовника в шкаф, а далее история приобретает неожиданные смыслы.

Действующие лица:

Боб Джексон – Тадас Шимилев/ Андрей Горбачёв

Филипп Дэбни – Кирилл Тарасов

Дороти Дэбни – Наталья Корольская/ Алина Мурзагалиева

Джон Валлоне – Александр Бобровский/ Тадас Шимилев

Ненси Валлоне – Александра Чаплыгина/ Асия Ишкинина

Спектакль идет с одним антрактом.