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Спектакль "Энергичные люди"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Энергичные люди"

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Спектакль "Энергичные люди" покажут 29 июля в Театре комедии имени Акимова. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Персонажи спектакля – шукшинские деревенские "чудики", поэты сибирского предместья. Они городские жители, вполне благополучные и цивилизованные, при этом являются мошенниками и спекулянтами. 

Все действия разворачиваются в квартире зажиточной семьи Кузькиных. Главный герой Аристарх Петрович "гуляет" вместе с приятелями, обмывая операцию по "умыканию" дефицитных автомобильных шин. Жена Аристарха, Вера Сергеевна, нашла в его карманах записку от любовницы и решила отомстить. 

Фото: akimovkomedia.ru 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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