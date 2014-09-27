Спектакль "Энергичные люди"

Персонажи спектакля – шукшинские деревенские "чудики", поэты сибирского предместья. Они городские жители, вполне благополучные и цивилизованные, при этом являются мошенниками и спекулянтами.
Все действия разворачиваются в квартире зажиточной семьи Кузькиных. Главный герой Аристарх Петрович "гуляет" вместе с приятелями, обмывая операцию по "умыканию" дефицитных автомобильных шин. Жена Аристарха, Вера Сергеевна, нашла в его карманах записку от любовницы и решила отомстить.
Фото: akimovkomedia.ru
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