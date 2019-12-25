Спектакль "Экскурсия"

Возрастное ограничение: 7+.

В рамках проекта #Театрбезграниц в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина проводятся увлекательные экскурсии по театральному закулисью. На экскурсии вы сможете:

- попасть в театр через служебный вход,

- зайти в гримерку Аркадия Райкина,

- примерить театральные парики,

- посчитать платья в костюмерной,

- сделать десятки невероятных фотографий.

Зрителям расскажут, почему по сцене не ходят в уличной обуви, как освещали сцену без электричества, что такое кессонированный свод и многое другое.

Адрес: Театр эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27. Сбор у служебного входа на Мойке, 40

Фото: estrada.spb.ru