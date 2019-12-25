Спектакль "Экскурсия"

В рамках проекта #Театрбезграниц в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина проводятся увлекательные экскурсии по театральному закулисью. На экскурсии вы сможете:
- попасть в театр через служебный вход,
- зайти в гримерку Аркадия Райкина,
- примерить театральные парики,
- посчитать платья в костюмерной,
- сделать десятки невероятных фотографий.
Зрителям расскажут, почему по сцене не ходят в уличной обуви, как освещали сцену без электричества, что такое кессонированный свод и многое другое.
Адрес: Театр эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27. Сбор у служебного входа на Мойке, 40
Фото: estrada.spb.ru
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