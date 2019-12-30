Спектакль "Эгоисты"

Возрастное ограничение: 16+.

Гостей ДК Выборгский ждет увлекательная, яркая и интеллектуальная история. В центре сюжета история трех мужчин. Они знакомы с детства, и жизнь каждого идет своим чередом. Но однажды, пытаясь разобраться в ситуации одного из них, наверх всплывают их собственные проблемы. Через иронию и слезы, через эгоистические ощущения и психологический тренинг они пытаются обозначить свой путь к завоеванию женщины, к мужской дружбе и ответственности. Этот спектакль дает уникальную возможность услышать откровения мужчин на грани.

Актеры: Александр Бобров, Владислав Котлярский, Владимир Фекленко

Адрес: Выборгский Дворец Культуры, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com