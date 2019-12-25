Спектакль "Джульетта выжила"

Ироническая антиутопия (16+).

Драматург Юлия Тупикина представила, что Джульетта из той самой душераздирающей истории про семьи Монтекки и Капулетти осталась жива. И устроила приключения остальным героям в неожиданном 2056 году.

Эта Джульетта живет в мире, где бушуют вирусы, партнер выбирается по генетическому коду, а компьютер становится твоими глазами и голосом. Только сознание ищет способ расширить границы и выйти из дома-тюрьмы, заставляя делать выбор между комфортом и свободой, жизнью и смертью.

Постановкка "Джульетта выжила" взяла Гран-при на Международном театральном фестивале "Кислород" в 2020 году.

Спектакль идет 1 час 40 минут без антракта

Цена билетов: от 550 рублей

Место: Драматический театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: Драматический театр "Комедианты"