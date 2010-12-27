Спектакль "История Дюймовочки"

Возрастное ограничение: 0+.

Мюзикл "История Дюймовочки" поставлен по мотивам сказки "Дюймовочка" Ганса Христиана Андерсена. Дитя Природы — Дюймовочка — попадает в мир взрослых, где разные в своих взглядах герои открывают ребенку глаза.

Мораль спектакля в том, чтобы не мешать детям быть прекрасными, как сама Природа, учить их мечтать, выбирать друзей и заботиться друг о друге. "И тогда наши Дюймовочки и Эльфы обязательно вырастут счастливыми", — заявляют создатели спектакля.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: bileter.ru