Спектакль "Дядя Ваня"

Спектакль по пьесе Чехова поставил Лев Додин.

В режиссерской постановке Льва Додина эта драматическая история сможет заставить зрителей переживать. Пьеса повествует о глубоких чувства, рухнувших надеждах и потерянном смысле жизни. Глубокие переживания, которые испытывает зритель, актеры передают через разговоры за чаем и горячие спорах о смысле жизни.

Актерский состав: Игорь Иванов, Сергей Козырев, Ксения Раппопорт, Ирина Тычинина, Екатерина Тарасова, Наталья Акимова, Сергей Курышев, Игорь Черневич, Олег Рязанцев, Вера Быкова, Татьяна Рассказова, Александр Кошкарев, Иван Чепура.

Спектакль идет на русском языке. Также он будет сопровождаться титрами на английском языке.

Постановка получила "Золотую Маску" и "Золотой софит" за лучшую режиссерскую работу и лучшую мужскую и женскую роль.

Когда: 23 декабря, 19:00

Где: Академический Малый драматический театр - театр Европы (ул. Рубинштейна, 18/5, Санкт-Петербург)

Продолжительность: Спектакль идет 3 часа с одним антрактом.

Билеты: от 600 рублей

Фото: spb.kassir.ru