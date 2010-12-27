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Спектакль «Дядя Ваня»
Сегодня, 19:00
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himif

Спектакль «Дядя Ваня»

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Знаменитая чеховская классика в новой обработке.

В спектакле Юрия Бутусова "Дядя Ваня" нет привычных чеховских интонаций. Каждый герой будто сам по себе, представлен во всем своем обаянии и слабости. Все персонажи бросаются в бой с устройством мира. Этот спектакль – трагикомедия-клоунада о человеке и жажде счастья.
 За спектакль "Дядя Ваня" режиссёр Юрий Бутусов удостоился Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" в номинации "Лучшая работа режиссера в драме" в 2018 году.

Место: театр имени Ленсовета, Владимирский пр., д.12
Возрастное ограничение: 16 +
Цена билета: от 360 рублей

Фото: театр им. Ленсовета

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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