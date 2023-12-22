Спектакль "Дядя Ваня"

Постановку покажут в "Театре на Васильевском" 3 мая. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Главные герои пьесы приезжают в деревню, чтобы узнать, в каком состоянии находится их имение, и сообщить жителям, что вскоре угодья придется продать — пришло время крупных инвестиций. Пьеса заканчивается знаменитым солилоквием Сони, в котором она утверждает, что обрести покой можно только на том свете.

Главные герои — смешные и ранимые, категоричные и слабые. Они пьют чай, гуляют, философствуют, пока ломаются их судьбы. Постановка о человеческих чувствах, о конфликте времени и человека, об утраченных иллюзиях...

Фото: ВКонтакте / Театр на Васильевском