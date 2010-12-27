Возрастное ограничение: 14+.

Спектакль "Два часа в благородном семействе, или о чем скрипела дверь..." поставлен по одноименной пьесе Александра Амфитеатрова, написанной в июне 1909 года в итальянской Ривьере.

Герои спектакля волею собственных взбалмошных характеров оказываются втянуты в любовную авантюрную лихорадку. Ночное происшествие, когда лакея Федора замечают крадущимся по барскому дому, мгновенно порождает целый ряд домыслов. К кому он крался и зачем? Ревность захлестывает маленький дом.

Режиссера Евгения Баранова интересуют человеческие чувства, а не гримасы. Поэтому комедия Амфитеатрова в его постановке становится человеческой комедией. А сама пьеса, похоже прочно забытая нашим театром, получается свежей, острой и очень смешной.

Продолжительность: 2 часа 10 минут

Адрес: Санкт-Петербургский театр Русская антреприза имени Андрея Миронова, Каменноостровский проспект, 35/75

Фото: mironov-theatre.ru