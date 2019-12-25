Спектакль "Дурочка"

Возрастное ограничение: 16+.

Действие в спектакле "Дурочка" разворачивается в далеком XVII веке, в славном городе Мадриде, который населяют сплошь благородные кабальеро и прекрасные сеньориты. У богатого испанского гранда две красивые и нежно любимые дочери на выданье. Одна – умница и красавица, но обделена наследством. Другая – богата, но не умна.

Интриги опутывают дом старого гранда. Лукавые слуги всюду суют свой любопытный нос. Потенциальные женихи обеих невест ведут словесные дуэли, которые вот-вот перерастут в настоящие. Но чувства разуму неподвластны, и в один прекрасный момент у "Дуры" обязательно появится удивительный учитель ЛЮБОВЬ!

Длительность: 2 часа 45 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com