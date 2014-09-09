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Спектакль "Другая жизнь"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Другая жизнь"

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Спектакль "Другая жизнь" представят 21 марта во Дворце культуры имени Ленсовета. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

На сцене театра будет представлена пронзительная история любви, которая случается раз в жизни. Франческа живет с супругом и двумя детьми на ферме, пока у ее дома не останавливается машина фотографа Роберта, снимающего окрестные пейзажи для известного журнала. Муж и дети героини в отъезде, и она соглашается помочь Роберту найти дорогу. Эта встреча оказывается судьбой. 

Франческа и Роберт проводят вместе четыре дня, меняющие их навсегда, но женщина должна решить, остаться ли ей преданной матерью и женой достойного человека или перечеркнуть все и уехать с Робертом. 

Фото: pxhere 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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