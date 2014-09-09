Спектакль "Другая жизнь"

На сцене театра будет представлена пронзительная история любви, которая случается раз в жизни. Франческа живет с супругом и двумя детьми на ферме, пока у ее дома не останавливается машина фотографа Роберта, снимающего окрестные пейзажи для известного журнала. Муж и дети героини в отъезде, и она соглашается помочь Роберту найти дорогу. Эта встреча оказывается судьбой.
Франческа и Роберт проводят вместе четыре дня, меняющие их навсегда, но женщина должна решить, остаться ли ей преданной матерью и женой достойного человека или перечеркнуть все и уехать с Робертом.
Фото: pxhere
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