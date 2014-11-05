Спектакль "Дом"

Постановку покажут 21 июня в Театре эстрады им. Аркадия Райкина. Начало в 19:00. Комедия для зрителей старше 12 лет.

Главный герой пьесы — Игорь. Он работает врачом в районной поликлинике, любит свое дело, живет обычную жизнь. У него есть семья и друзья. Осталось только одно — исполнить детскую мечту! Герой хочет построить собственный дом. На пути к цели герой столкнется с трудностями, которые изменят его жизнь, заставят полностью переосмыслить ее.

Гальцев сыграет драматическую роль, выйдя за рамки привычного образа. Постановка стала необычным синтезом эстрады и драмы, она наполнена песнями, танцами и даже элементами театральной клоунады.

Фото: Театр эстрады имени Аркадия Райкина