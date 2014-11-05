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Спектакль "Дом"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Дом"

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Постановку покажут 21 июня в Театре эстрады им. Аркадия Райкина. Начало в 19:00. Комедия для зрителей старше 12 лет.

Главный герой пьесы — Игорь. Он работает врачом в районной поликлинике, любит свое дело, живет обычную жизнь. У него есть семья и друзья. Осталось только одно — исполнить детскую мечту! Герой хочет построить собственный дом. На пути к цели герой столкнется с трудностями, которые изменят его жизнь, заставят  полностью переосмыслить ее.

Гальцев сыграет драматическую роль, выйдя за рамки привычного образа. Постановка стала необычным синтезом эстрады и драмы, она наполнена песнями, танцами и даже элементами театральной клоунады. 

Фото: Театр эстрады имени Аркадия Райкина

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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