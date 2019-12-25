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Спектакль "Доктор Живаго"
Сегодня, 19:00
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lesjasap

Спектакль "Доктор Живаго"

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На сцене театра имени Комиссаржевской пройдет постановка "Доктор Живаго" от режиссера Леонида Алимова.

В театре имени Комиссаржевской представят премьеру сезона - спектакль "Доктор Живаго" на основе одноименного произведения Бориса Пастернака. В центре сюжета - жизнь и судьба русского интеллигента Юрия Живаго, который мечется между семьей, возлюбленной и вечными философскими вопросами. 

Писатель показал полувековую историю России, начиная от дореволюционного времени и заканчивая советской идеологией. В пьесе Пастернак отразил мысли по поводу взглядов на искусство, Евангелие и предназначение человека.

Продолжительность: 3,5 часа. Идет с одним антрактом.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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