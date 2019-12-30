На сцене театра имени Комиссаржевской пройдет постановка "Доктор Живаго" от режиссера Леонида Алимова.

В театре имени Комиссаржевской представят премьеру сезона - спектакль "Доктор Живаго" на основе одноименного произведения Бориса Пастернака. В центре сюжета - жизнь и судьба русского интеллигента Юрия Живаго, который мечется между семьей, возлюбленной и вечными философскими вопросами.

Писатель показал полувековую историю России, начиная от дореволюционного времени и заканчивая советской идеологией. В пьесе Пастернак отразил мысли по поводу взглядов на искусство, Евангелие и предназначение человека.

Продолжительность: 3,5 часа. Идет с одним антрактом.