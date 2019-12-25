На основной сцена Театра им. В.Ф. Комиссаржевской.

На основной сцена Театра им. В.Ф. Комиссаржевской покажут Спектакль "Доходное место". Актеры/Исполнители: н.а.России И.И.Краско, з.а.России Е.В.Симонова, В.В.Крылов, О.А.Арикова и А.И.Сыдорук.

История о том, как молодой человек пытается остаться честным и порядочным в мире, где богатство любого подлеца вызывает уважение, а бедность становится пороком. Его любящая и глупенькая жена, наученная "умными" родственниками, ставит мужа перед выбором: доходное место у богатого дядюшки и счастливая семейная жизнь – или бедность и одиночество...

Спектакль идет с одним антрактом.

Фото: Театр им. В.Ф. Комиссаржевской.