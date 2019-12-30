Спектакль "Девичник на кладбище"

Возрастное ограничение: 16+.

ДК Выборгский представляет немного грустную комедию о трех женщинах, которые волею судеб стали вдовами. Чтобы не терять рассудок и саму жизнь, дамы поддерживают традицию регулярных встреч не где-нибудь, а именно на кладбище. Ведь вместе легче пережить свое горе. Не смотря на название, история расскажет о будущем, надеждах и мечтах.

В ролях: Антонина Введенская, Татьяна Ткач, Мария Соснякова, Татьяна Маколова, Кирилл Таскин

Продолжительность: 2 часа 15 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15