В "Балтийском доме" 25 марта покажут любимую всеми комедию. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль "Девчата" — лирическая комедия, которая заставит вас смеяться и плакать. Эта история девушки Тоси, которая пройдя первые испытания взрослой жизни, смогла сохранить свою непосредственность и доброту. Даже в жестоком и лживом мире она осталась честной, прямолинейной, смелой и сильной личностью. Добрая и милая девочка смогла изменить и людей вокруг. Она научила друзей и врагов верить в любовь. Поверим и мы!

Этот спектакль не ремейк любимой советской картины, а попытка рассказать знакомую историю так, чтобы после просмотра вы поняли, что счастье есть.

Фото: ВКонтакте / Театр-фестиваль "Балтийский дом"