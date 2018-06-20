Спектакль "Дети солнца"

В театре на Васильевском сыграют драму по произведению Максима Горького "Дети солнца".

В театре на Васильевском сыграют постановку по произведению Максима Горького "Дети солнца". История расскажет про химика Протасова, который размышляет о высших ценностях и интеллигенции, при этом не замечая бытовые проблемы и разлад в собственной семье.

Пьеса написана автором в момент заключения в камере трубецкого бастиона в 1905 году. Классик поднял вечные проблемы любви, одиночества, социального разлома, отчуждения и надежды.

Начало постановки:19.00. Идет с одним антрактом.