Театр "Русская антреприза" им. Андрея Миронова.

Театр "Русская антреприза" им. Андрея Миронова покажет спектакль "Детектор лжи". Актеры/Исполнители: з.а.России Е.П.Баранов, з.а.России М.К.Лаврова, н.а.России Р.Д.Фурманов.

В основу "почти смешной истории" (так определили жанр спектакля его авторы) – парадоксально-комическая ситуация. В дом семейной пары Надежды и Бориса, по инициативе супруги, вызывается... Гипнотизер. И никто не мог предположить, что ситуация с поиском спрятанных мужем денег обернется для мужа и жены настоящим испытанием.

Спектакль идет с одним антрактом.

Фото:Театр "Русская антреприза" им. Андрея Миронова.