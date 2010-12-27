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Спектакль "Демоны / The Demons"
Сегодня, 19:00
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lesjasap

Спектакль "Демоны / The Demons"

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В театре имени Ленсовета сыграют двухчасовую рок-историю про взаимоотношения влюбленных пар.

На основной сцене театра имени Ленсовета пройдет спектакль "Демоны". В постановке используется музыка американской группы The Doors. Песни исполняет Сергей Перегудов. 

Пьеса рассказывает о жизни двух супружеских пар. Первые влюблены друг в друга до безумия и гипертрофирования чувств. Для других же - совместная жизнь превращается в муки, которые невозможно закончить. За один день из жизни обычных людей режиссер следит за изменениями в отношениях между ними.

Начало спектакля: 19.00. Продолжительность: 2 часа. Идет без антракта.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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