Спектакль "Демоны / The Demons"

В театре имени Ленсовета сыграют двухчасовую рок-историю про взаимоотношения влюбленных пар.

На основной сцене театра имени Ленсовета пройдет спектакль "Демоны". В постановке используется музыка американской группы The Doors. Песни исполняет Сергей Перегудов.

Пьеса рассказывает о жизни двух супружеских пар. Первые влюблены друг в друга до безумия и гипертрофирования чувств. Для других же - совместная жизнь превращается в муки, которые невозможно закончить. За один день из жизни обычных людей режиссер следит за изменениями в отношениях между ними.

Начало спектакля: 19.00. Продолжительность: 2 часа. Идет без антракта.