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Спектакль "Чудаки"
Сегодня, 19:00
412
Alena_Zinovieva

Спектакль "Чудаки"

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Возрастное ограничение: 12+.

Современный спектакль "Чудаки" входит в список работ театрального проекта "Русская классика на сцене" и уже известен зрителям своими звездными именами. Настоящие почитатели русского психологического театра по достоинству оценят историю писателя Константина Мастакова, находящегося в литературных и любовных поисках. Артисты покажут на сцене дружбу и коварство, сыграют любовь и ревность.

В ролях: Елена Захарова, Сергей Шакуров, Татьяна Бедова, Александр Гундарев, Евгений Сиротин и др.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена

Фото: dkvyborgsky.com

Теги: афиша, дк выборгский, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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