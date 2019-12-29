Современный спектакль "Чудаки" входит в список работ театрального проекта "Русская классика на сцене" и уже известен зрителям своими звездными именами. Настоящие почитатели русского психологического театра по достоинству оценят историю писателя Константина Мастакова, находящегося в литературных и любовных поисках. Артисты покажут на сцене дружбу и коварство, сыграют любовь и ревность.
В ролях: Елена Захарова, Сергей Шакуров, Татьяна Бедова, Александр Гундарев, Евгений Сиротин и др.
Продолжительность: 2 часа
Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена
Фото: dkvyborgsky.com
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