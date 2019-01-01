Спектакль "Что делать" покажут 10 апреля в БДТ имени Г. А. Товстоногова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Петербуржцам и гостям города представят спектакль-семинар. Сцена станет кафедрой, а зрительный зал – аудиторией. Авторы постановки ответят на вопрос, что значат сегодня свобода, любовь, честность и искренность.

Главный герой – женщина, главная тема – свобода. В начале Вера Павловна произносит текст, который становится манифестом ее жизни: "Я хочу быть свободна, не хочу никому быть обязана ничем, не хочу, чтобы кто-нибудь говорил мне: ты обязана сделать это для меня! Нет, я хочу делать только то, чего буду хотеть. И пусть другие делают так же; я не хочу ни от кого требовать ничего, я не хочу стеснять ничьей свободы и сама хочу быть свободна".

Фото: пресс-служба БДТ имени Г. А. Товстоногова