Спектакль "Чисто семейное дело"

Комедию покажут 11 мая в Театре на Васильевском. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Постановку покажут на большой сцене. Насладитесь комедией с каскадом неожиданностей: вспыльчивые жены и любовницы, взволнованные родители и озорные дети, неразбериха и суета...

Накануне большого праздника в центральной лондонской клинике происходит настоящий аврал. А тут еще подоспела сложная ситуация, в которую попал преуспевающий врач Дэвид Мортимер. Бурная молодость дала о себе знать — в его жизни неожиданно появляется взрослый сын, который всегда мечтал познакомиться с отцом. Чтобы сохранить брак, не потерять работу и статус, главному герою придется постоянно выкручиваться...

Фото: ВКонтакте / Театр на Васильевском