Спектакль "Человек из Подольска"

В Театре на Литейном 3 апреля февраля покажут известный спектакль. Начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

В обычный полицейский участок попадает простой житель Подольска. Молодой человек лет тридцати трезв, аккуратен, при нем и документы. Его задержали без причины, но стражи порядка зачем-то устраивают бедолаге допрос с пристрастием... Казалось бы, правоохранители хотят улучшить показатели...

Вопросы полицейских вовсе не соответствуют протоколу и здравому смыслу. Допрос превращается в сеанс психотерапии, в ходе которого подозреваемый начинает осознавать, что его жизнь бессмысленная. Произойдет ли переосмысление ценностей?

Спектакль идёт в формате камерной сцены, зрители находятся практически в эпицентре событий и вместе с главным героем отвечают на самые сложные вопросы.

Фото: ВКонтакте / Театр "На Литейном"