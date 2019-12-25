Спектакль "Человек из Подольска"

Возрастное ограничение: 16+.

Обычный полицейский участок. Задержанный – молодой человек, житель подмосковного Подольска. Причина задержания не ясна – он трезв, аккуратен, документы в порядке, личность установлена. Но служители порядка все равно устраивают ему эмоциональный допрос. Вопросы полицейских абсолютно не соответствуют протоколу и законам здоровой логики. Допрос превращается в сеанс интенсивной психотерапии, цель которого – заставить задержанного заново посмотреть на свою бессмысленную жизнь.

Продолжительность: 1 час 40 минут без антракта

Адрес: Приют комедианта, Садовая улица, 27

Фото: pkteatr.ru