  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Человек из Подольска"
Сегодня, 19:00
315
Alena_Zinovieva

Спектакль "Человек из Подольска"

0 0

Возрастное ограничение: 16+.

Обычный полицейский участок. Задержанный – молодой человек, житель подмосковного Подольска. Причина задержания не ясна – он трезв, аккуратен, документы в порядке, личность установлена. Но служители порядка все равно устраивают ему эмоциональный допрос. Вопросы полицейских абсолютно не соответствуют протоколу и законам здоровой логики. Допрос превращается в сеанс интенсивной психотерапии, цель которого – заставить задержанного заново посмотреть на свою бессмысленную жизнь.

Продолжительность: 1 час 40 минут без антракта

Адрес: Приют комедианта, Садовая улица, 27

Фото: pkteatr.ru

Теги: приют комедианта, спектакль, человек из подольска
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии