В театре "Приют комедианта" покажут спектакль "Человек из Подольска". Режиссер – засл. деятель искусств Воронежской области Михаил Бычков.
Обычный полицейский участок. Задержанный – молодой человек, житель подмосковного Подольска. Причина задержания не ясна – трезв, аккуратен, документы в порядке, личность установлена. Типичная ситуация из криминальных сводок и детективных сериалов… но стоит ли так недооценивать родную полицию?
Сценография – Эмиль Капелюш
Костюмы – Эмиль Капелюш, Ирина Арлачева
Художник по свету – Денис Солнцев
Директор – художественный руководитель театра Виктор Минков
Спектакль идет без антракта.
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