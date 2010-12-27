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Спектакль "Человек из Подольска"
Сегодня, 19:00
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Cherepanov

Спектакль "Человек из Подольска"

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Постановка по пьесе Дмитрия Данилова в "Театре на Литейном".

На сцене "Театра на Литейном" покажут спектакль "Человек из Подольска". Автор пьесы Дмитрий Данилов удостоен премии "Золотая маска-2018" за лучшую работу драматурга.

В сюжете постановки лежит история простого парня из подмосковного городка, который попадает в полицию. Сыграют: К. Убелс, С. Шаврова, В. Гудков, М. Зауторов, С. Колос, Н. Краснопёров, А. Корюковец, М. Лучко, И. Павлов, Е. Тележкин.

Когда: 1 сентября в 19:00

Место: Театр на Литейном (Литейный проспект, 51)

Длительность: 1 час 40 минут

Возрастное ограничение: 16+

Билеты: в кассах театра

Фото: Театральная афиша

Теги: спектакль человек из подольска, театр на литейном
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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