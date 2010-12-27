На сцене "Театра на Литейном" покажут спектакль "Человек из Подольска". Автор пьесы Дмитрий Данилов удостоен премии "Золотая маска-2018" за лучшую работу драматурга.
В сюжете постановки лежит история простого парня из подмосковного городка, который попадает в полицию. Сыграют: К. Убелс, С. Шаврова, В. Гудков, М. Зауторов, С. Колос, Н. Краснопёров, А. Корюковец, М. Лучко, И. Павлов, Е. Тележкин.
Когда: 1 сентября в 19:00
Место: Театр на Литейном (Литейный проспект, 51)
Длительность: 1 час 40 минут
Возрастное ограничение: 16+
Билеты: в кассах театра
Фото: Театральная афиша
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