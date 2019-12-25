ТЮЗ им. А.А.Брянцева.

ТЮЗ им. А.А.Брянцева покажет спектакль "Чайка". Актёры/Исполнители: Т.Романова, Д.Фёдоров/ С.Грищенко, А.Романов, Д.Астафьева, В.Дегтярёв, И.Титаренко, Н.Мороз, А.В.Иванов, М.Хомченко, Р.Клоков, И.Жамойтин

В "Чайке" герои пытаются бежать за счастьем, погоня опустошает и лишает сил. Близкие люди становятся заложниками и даже врагами. Сквозь шепот или крик они не слышат и не понимают друг друга. Мать и сын, доктор и больной, известный писатель и молодая актриса.

Продолжительность 2 ч 30 мин

Фото: ТЮЗ им. А.А.Брянцева.