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Спектакль "Чайка"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Спектакль "Чайка"

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Театр им. Ленсовета.

В театре им. Ленсовета покажут спектакль "Чайка" от реж. н.а.России О.А.Левакова. Режиссер создал пьесу в классической постановке, но с сюрреалистичным колоритом.

Все персонажи "Чайки" хотели, но так и не добились желаемого, по собственной, кстати, вине. Кроме пяти пудов любви в пьесе столько же, если не больше, этих распроклятых несбывшихся хотений. А еще творчество, которое и счастье, и мука, и погибель, и соблазн. 

Спектакль идет с одним антрактом.

Фото:театр имени Ленсовета 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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