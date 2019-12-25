Театр им. Ленсовета.

В театре им. Ленсовета покажут спектакль "Чайка" от реж. н.а.России О.А.Левакова. Режиссер создал пьесу в классической постановке, но с сюрреалистичным колоритом.

Все персонажи "Чайки" хотели, но так и не добились желаемого, по собственной, кстати, вине. Кроме пяти пудов любви в пьесе столько же, если не больше, этих распроклятых несбывшихся хотений. А еще творчество, которое и счастье, и мука, и погибель, и соблазн.

Спектакль идет с одним антрактом.

Фото:театр имени Ленсовета