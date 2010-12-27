Спектакль "Чацкий.Возвращение в Москву"

Смесь двух классических произведений, отбрасывающих штамп скучной классики.

Смоленский драматический театр "Зеркало" привезет в Петербург свой спектакль. Постановка смешивает "Горе от ума" Грибоедова и написанное графиней Ростопчиной продолжение комедии под названием "Возврат Чацкого в Москву после 25-летней разлуки". Пьесу никогда не ставили на сцене – слишком смелое. Худрук театра Сергей Синицын говорит, что произведение будто создано в наше время, а не в XIX веке.

Спектакль победил в конкурсе "Фонда Президентских Грантов-2018г.".

Сцена близится к сложностям современной жизни, а банальные представления о классике рушатся.

Адрес: Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского, Кузнечный пер., 5/2

Цена: 250 рублей

Фото: пресс-служба музея Достоевского