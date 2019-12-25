Театр им. В.Ф.Комиссаржевской.

В театре им. В.Ф.Комиссаржевской покажут спектакль "Буря". Постановка -лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска"-2000.

Фантастический, яркий по сценическим средствам спектакль о прекрасных иллюзиях жизни, которую иногда нестерпимо хочется принять за сон. И потому живущий на острове чародей развлекает свою дочь феерическими шоу. Волшебство и мираж окутывают не только героев этой трагической сказки, но и зрителя.

Спектакль "Буря" идет с одним антрактом.

Фото:Театр им. В.Ф.Комиссаржевской.