Спектакль "Буду сниматься в кино"

Спектакль пройдет в ДК "Выборгский" 18 апреля. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В дом к успешному сценаристу, который столкнулся с творческим кризисом, врывается его взрослая дочь, которую он бросил много лет назад. Девушка хочет с помощью связей отца сделать карьеру актрисы в Голливуде. Родные люди должны преодолеть замешательство и растерянность, чтобы полюбить друг друга, стать семьей. Смогут ли они обрести что-то большее, чем просто успех?

Вместе с героями зрители переживут радости и потери, измены и встречи с новой любовью.

Фото: budu-snimatsa-v-kino.ru