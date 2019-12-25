Спектакль "Брысь! или Истории кота Филофея"

Возрастное ограничение: 6+.

А вы задумывались, о чем думает вот тот рыжий кот, который пытается укрыться от дождя под деревянной лавкой? Или тот белый котенок, прячущийся под машиной? Об этих непростых судьбах поведает детям спектакль театра "Комедианты".

Стая бездомных кошек, живущая в подвале под покровительством мудрого кота Филофея, расскажет истории, в которых, к несчастью, не последнюю роль играло страшное слово "Брысь!".

Длительность: 1 час 20 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com