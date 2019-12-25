Спектакль "Брысь! или Истории кота Филофея"

А вы задумывались, о чем думает вот тот рыжий кот, который пытается укрыться от дождя под деревянной лавкой? Или тот белый котенок, прячущийся под машиной? Об этих непростых судьбах поведает детям спектакль театра "Комедианты".
Стая бездомных кошек, живущая в подвале под покровительством мудрого кота Филофея, расскажет истории, в которых, к несчастью, не последнюю роль играло страшное слово "Брысь!".
Длительность: 1 час 20 минут
Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44
Фото: komedianty.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Прекрасно помню спектакль ленинградского телевидения "Истории кота Филофея", 80-х годов. Даже песню помню: "Мы бездомные коты и кошки. И порой у нас еды ни крошки. Даже если есть еда, все равно у нас беда, все равно беда огромная, потому что мы бездомные..." Cоветская альтернатива мюзиклу "Cats". Если это он самый, с удовольствием приду послушать с детьми!