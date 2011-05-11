Спектакль "Бременские музыканты" представят 2 мая в "Мастерской". Начнется постановка в 17:00. Возрастное ограничение: 6+.

Этот музыкальный спектакль о любви, дружбе и искусстве, которое всегда побеждает. Зрителей ожидает интерактивное зрелище с музыкой, песнями и танцами, а также со счастливым концом.

Гости смогут принять участие в происходящем и помочь Принцессе и Трубадуру обрести счастье. По сюжету бродячие музыканты дают концерт во дворце, это очень понравилось королю и его свите. Им предлагают стать придворными артистами. Однако внезапно вспыхнувшая любовь между главными героями становится преградой.

Фото: пресс-служба театра "Мастерская" (Дарья Пичугина)