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Спектакль "Бременские музыканты"
Сегодня, 17:00
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Спектакль "Бременские музыканты"

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Спектакль "Бременские музыканты" представят 2 мая в "Мастерской". Начнется постановка в 17:00. Возрастное ограничение: 6+.

Этот музыкальный спектакль о любви, дружбе и искусстве, которое всегда побеждает. Зрителей ожидает интерактивное зрелище с музыкой, песнями и танцами, а также со счастливым концом. 

Гости смогут принять участие в происходящем и помочь Принцессе и Трубадуру обрести счастье. По сюжету бродячие музыканты дают концерт во дворце, это очень понравилось королю и его свите. Им предлагают стать придворными артистами. Однако внезапно вспыхнувшая любовь между главными героями становится преградой. 

Фото: пресс-служба театра "Мастерская" (Дарья Пичугина) 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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