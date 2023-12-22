Спектакль "Братья Карамазовы"

Действие "Братьев Карамазовых" происходит в провинциальном городке Скотопригоньевске, чью размеренную жизнь нарушает убийство отца семейства Карамазовых, Фёдора Павловича. Все указывает на то, что главу семейства убили ради денег. Но так ли это?
В центре творчества Достоевского — вопрос о существовании Бога в мире. Действия героев рассматриваются через их отношение к вере. Герои размышляют о бессмертии, и жизненный путь каждого из персонажей становится подтверждением теорий, которые выдвигают братья. Насладитесь спектаклем-полифонией.
Обращаем ваше внимание, что в этом спектакле артисты курят на сцене.
Фото: театр Мастерская (сайт)
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