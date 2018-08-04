Спектакль "Божественная комедия"

Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль Нины Чусовой "Божественная комедия" поставлен по мотивам сатирической сказки Исидора Штока. Авторы постановки предлагают зрителям взглянуть на произведение советского драматурга по-новому. А именно как на философскую комедию, рассказывающую о зарождении подлинных человеческих чувств из хаоса. Создатель поддается на провокацию ангелов и дает жизнь Адаму и Еве. Новоявленные люди сразу же начинают оспаривать мнение творца, что рождает массу трагикомических ситуаций.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru