Спектакль "Боинг-Боинг" покажут 23 января во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету постановки у французского архитектора Бернара несколько невест, и все они работают стюардессами. Каждая из них уверена в том, что она единственная.

А на самом деле герой знает время прибытий и отправок самолетов в аэропорту, он умело сводит расписания, чтобы вести с каждой невестой отдельную жизнь. Мужчине помогает служанка Берта.

Однажды все три девушки в одно время прибывают к Бернару домой. На выручку персонажу приходят домработница и старый школьный друг Робер.

Фото: comedytheatre.ru