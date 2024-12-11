Спектакль "Боинг-Боинг"

По сюжету постановки у французского архитектора Бернара несколько невест, и все они работают стюардессами. Каждая из них уверена в том, что она единственная.
А на самом деле герой знает время прибытий и отправок самолетов в аэропорту, он умело сводит расписания, чтобы вести с каждой невестой отдельную жизнь. Мужчине помогает служанка Берта.
Однажды все три девушки в одно время прибывают к Бернару домой. На выручку персонажу приходят домработница и старый школьный друг Робер.
Фото: comedytheatre.ru
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