Спектакль "Боинг-Боинг" покажут 29 декабря во Дворце культуры "Выборгский". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

По сюжету у французского архитектора Бернара несколько невест, и все они являются стюардессами. Каждая уверенна, что единственная, а на самом деле главный персонаж знает время прилетов и вылетов самолетов в местном аэропорту и умело сводит расписание. Он ведет с каждой невестой отдельную жизнь в своем же доме.

Но однажды все три невесты в одно время прибывают к Бернару. Ему помогают домработница Берта и старый школьный друг Робер. Как же мужчина разберется с непростой ситуацией?

Фото: comedytheatre.ru