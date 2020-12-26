Спектакль "Боинг-Боинг"

По сюжету у французского архитектора Бернара несколько невест, и все они являются стюардессами. Каждая уверенна, что единственная, а на самом деле главный персонаж знает время прилетов и вылетов самолетов в местном аэропорту и умело сводит расписание. Он ведет с каждой невестой отдельную жизнь в своем же доме.
Но однажды все три невесты в одно время прибывают к Бернару. Ему помогают домработница Берта и старый школьный друг Робер. Как же мужчина разберется с непростой ситуацией?
Фото: comedytheatre.ru
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