  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Боинг-Боинг"
Сегодня, 19:00
322
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Боинг-Боинг"

0 0

Спектакль "Боинг-Боинг" покажут 29 декабря во Дворце культуры "Выборгский". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

По сюжету у французского архитектора Бернара несколько невест, и все они являются стюардессами. Каждая уверенна, что единственная, а на самом деле главный персонаж знает время прилетов и вылетов самолетов в местном аэропорту и умело сводит расписание. Он ведет с каждой невестой отдельную жизнь в своем же доме. 

Но однажды все три невесты в одно время прибывают к Бернару. Ему помогают домработница Берта и старый школьный друг Робер. Как же мужчина разберется с непростой ситуацией? 

Фото: comedytheatre.ru 

Теги: комедия, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии