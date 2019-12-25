Спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро"

Возрастное ограничение: 12+.

Когда французский драматург Пьер Огюстен Карон де Бомарше сочинял пьесы о приключениях Фигаро, он и представить себе не мог, что его произведения обретут такую популярность в далекой России. Уже более двухсот лет персонажи этой комедии оживают перед благодарной российской публикой, у каждой эпохи есть свой идеальный Фигаро. Какой же он сейчас? Об этом авторы спектакля поразмышляют вместе с исполнителем главной роли Евгением Стычкиным.

Когда-то Наполеон заявил, что "Женитьба Фигаро" стала настоящей "революцией в действии". В новой постановке театра тоже произойдет своего рода революция. Ловкач и пройдоха Фигаро, пытаясь защитить невесту и спасти любовь, впервые предстанет перед зрителем неожиданно отчаянным и беззащитным. Юмор в комедии заиграет новыми гранями, смеясь до слез, зритель уронит еще и слезу сочувствия.

Продолжительность: 3 часа 10 минут

Адрес: Санкт-Петербургский государственный академический театр комедии им. Н.П. Акимова, Невский проспект, 56

Фото: akimovkomedia.ru