Спектакль "Без вины виноватые"

Пьесу покажут 2 июля в Театре им. Ленсовета. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Знаменитая артистка Кручинина вернулась в город своей молодости, встречи с которым она избегала долгие годы. Давным-давно именно здесь произошла самая большая трагедия в жизни актрисы — ее бросил жених, и умер маленький сынок.

Оказавшись в этом маленьком городке, героиня начинает иначе смотреть на жизнь. В ее памяти оживает прошлое, начинает мерещится, что ее сын жив. И некому поддержать бедную женщину. Артисты провинциального театра из зависти к ее таланту плетут против неё интригу, которая, к счастью, оборачивается для героини замечательно.

На сцену выйдет звездный состав: Сергей Мигицко, Светлана Письмиченко, Дарья Циберкина, Евгений Филатов, Фёдор Пшеничный, Александр Сулимов, Лариса Луппиан, Антон Багров, Владислав Ставропольцев, Олег Леваков, Александр Солоненко.

Фото: ВКонтакте / Театр им. Ленсовета