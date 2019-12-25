Молодёжный театр на Фонтанке.

В Молодёжном театре на Фонтанке покажут спектакль "Без вины виноватые". Спектакль идет в живом музыкальном сопровождении. У рояля – Андрей Пирог.

Мелодраматический сюжет написан в жанре комедии, природу которой подчеркивает и игра говорящих фамилий: Кручинина – печальная, Отрадина – радостная, Незнамов – безродный и т.д. Однако в этой замечательной пьесе достаточно воздуха для фантазии постановщиков, и трактовка Молодежного театра, безусловно, способна удивить даже искушенного зрителя.

Спектакль идет с одним антрактом.

Фото:Молодёжный театр на Фонтанке.