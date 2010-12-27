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Спектакль "Без вины виноватые"
Сегодня, 19:00
340
IRINA_CHALKINA

Спектакль "Без вины виноватые"

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В спектакле задействованы именитые артисты: н.а.России В.А.Кухарешин з.а. России Е.Унтилова, н.а. России В.Кухарешин, з.а. России Н.Дмитриева, К.Воробьев.

На сцене Молодёжного театра на Фонтанке покажут комедийную постановку по произведению Островского "Без вины виноватые". В спектакле задействованы именитые артисты: н.а.России В.А.Кухарешин з.а. России Е.Унтилова, н.а. России В.Кухарешин, з.а. России Н.Дмитриева, К.Воробьев, Р.Щукина, А.Некрасов, А.Черкашин, Ю.Сташин/А.Конев, А.Тюнина, Я.Соколов.

Мелодрама "Без вины виноватые" – это своеобразное признание в любви к театральному искусству. Это смешение слез и смеха, интриг и благородных порывов, коварства и нравственной чистоты. 

Продолжительность 3 ч 30 мин.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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