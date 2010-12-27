Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Бестолочь" поставлен по пьесе современного французского драматурга Марка Камолетти. Супружеская чета принимает в свой дом с испытательным сроком новую служанку – недалекую девушку Анну без каких-либо амбиций. Муж и жена вполне довольны выбором. Даже ее неисправимая глупость не кажется им недостатком, ведь это стало поводом для семейных шуток и юмора.

Наступает день, когда муж срочно должен уехать в командировку, жена – проведать родителей, а Анну отправляют к ее родственникам в деревню. Дом остается пустым, но ненадолго. Анна из экономии не поедет в далекую деревню к занудным родственникам, жена, воспользовавшись отсутствием мужа, приведет любовника, а муж – любовницу.

В ролях: Андрей Ильин, Олеся Железняк, Юлия Меньшова, Зоя Буряк/Елена Галибина, Андрей Носков

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена

Фото: dkvyborgsky.com