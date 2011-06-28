Постановку покажут в Санкт-Петербургском городском театре 2 июля. Спектакль начнется в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Петербуржцы и туристы Северной столицы могут посмотреть спектакль "Бесы" по роману Федора Михайловича Достоевского на сцене Санкт-Петербургского городского театра.

Спектакль представляет собой диалог молодых людей, в котором они отвечают на философские вопросы. Персонажи задумываются о смысле бытия, о невозможности жизни без веры в высшие силы. Эта постановка рассказывает о выборе человеком своего пути, о выборе жизни для своей страны и для всего человечества. Однако никакая цель не оправдывает жестокое средство. Никакие достижения технического прогресса, образования или политические попытки решить общественные противоречия не приведут к успеху, пока не будут найдены общие нравственные ориентиры.

В спектакле задействованы следующие артисты: Виталий Сазонов, Константин Плотников, Никита Касьяненко, Игорь Дудоладов, Михаил Титоренко, Дмитрий Хасанов, Вячеслав Коробицын, Денис Большев, Кирилл Стратий.

Фото: Санкт-Петербургский Городской театр (официальный сайт)